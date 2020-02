Tenta di sfuggire a posto di blocco, arrestato 19enne a Girifalco

Girifalco – Nella serata del 5 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno tratto in arresto un diciannovenne girifalcese per resistenza a Pubblico Ufficiale. Intorno alle ore 20.00, i Carabinieri, impegnati in un posto di controllo all’ingresso del paese sulla via Garibaldi, nei pressi della Struttura residenziale psichiatrica, fermavano il giovane a bordo di un fuoristrada. Quest’ultimo tuttavia alla vista dei militari accelerava, dandosi alla fuga, mettendo a rischio utenti della strada e Carabinieri che scansatisi si mettevano all’inseguimento per le vie dell’abitato. Dopo aver percorso in discesa corso Migliaccio, i militari fermavano il girifalcese lungo la rotatoria della Sp. 172 in contrada Serra, arrestandolo e ponendolo agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria Catanzarese.