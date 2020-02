Tentata violenza privata e tentato furto, denunciato 33enne afghano nel crotonese

CROTONE – Nella giornata del 12 febbraio u.s., personale della Polizia di Stato ha denunciato S.N., afghano del 1987, per tentato furto e tentata violenza privata

In particolare in due distinte circostanze l’indagato ha tentato di rubare materiale elettronico in un esercizio commerciale della città crotonese, tuttavia il suo proposito criminoso veniva frenato grazie all’intervento di un dipendente che lo bloccava prima che questo si desse alla fuga.

In un’altra circostanza, invece, sempre lo stesso cittadino afghano si è scagliato sul cofano di un’autovettura con a bordo tre ragazze, impedendo alle stesse di muoversi e generando un forte spavento.

Nei giorni successivi, grazie alla puntuale conoscenza del territorio, il personale della Squadra Volante riconosceva S.N. e lo denunciava per i reati di tentato furto e tentata violenza privata.