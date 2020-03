Traffico di droga da Reggio Calabria a Messina, 19 arresti

REGGIO CALABRIA – I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina su richiesta della Procura Distrettuale di Messina, nei confronti di 19 persone ritenute responsabili – a vario titolo – dei delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi, nonché reati contro il patrimonio.

L’indagine convenzionalmente denominata “Scipione” fu avviata dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Messina a seguito dell’attentato a colpi di fucile perpetrato da ignoti il 27 settembre 2016 nei confronti dei pregiudicati ALBARINO Angelo, MARCHESE Stefano e BRIGANDI’ Stellario, mentre si trovavano seduti ad un tavolino del “Café sur la ville” di viale Regina Margherita a Messina; gli approfondimenti eseguiti sulle vittime dell’azione di fuoco hanno fatto emergere come costoro fossero inseriti nel contesto del traffico di droga cittadino e hanno quindi consentito di delineare i contorni di un’associazione per delinquere dedita ad un florido traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, le indagini sul conto di Angelo ALBARINO, titolare di una paninoteca sita in via Cesare Battisti, hanno fatto emergere come questi e SELVAGGIO Giuseppe, poi divenuto collaboratore di giustizia, fossero i promotori di un più ampio gruppo criminale che si riforniva stabilmente di droga da elementi riconducibili alla cosca di ‘ndrangheta “Morabito-Bruzzaniti-Palamara” di Africo Nuovo (RC), che assicuravano la consegna a domicilio, su base settimanale, di carichi di cocaina e marijuana che venivano poi destinati alle principali piazze di spaccio della città di Messina.

L’individuazione dei fornitori calabresi, identificati nei fratelli Salvatore e Costantino FAVASULI e nel loro cugino MORABITO Giovanni (quest’ultimo nipote del capo cosca Giuseppe MORABITO, inteso il “tiradritto”, esponente apicale della ‘ndrangheta ionico reggina) è stato possibile grazie al monitoraggio del locale dell’ALBARINO ove i predetti si recavano senza alcun preavviso telefonico per accordarsi di persona con l’ALBARINO per le consegne di narcotico e per i pagamenti da ricevere. Particolare il modus operandi utilizzato dagli indagati per sottrarsi alle possibili investigazioni, documentato dai Carabinieri nel corso dei servizi di osservazione presso il citato locale: quando i calabresi arrivavano al locale, entravano senza salutare l’ALBARINO come se non si conoscessero. Quest’ultimo li seguiva all’interno del locale solo alcuni minuti dopo il loro ingresso, una volta accertatosi che non vi fossero servizi di osservazione delle forze dell’ordine. All’interno del locale avvenivano quindi le trattative per la fornitura del narcorico.

La droga veniva quindi trasportata ogni settimana dalla Calabria a bordo di autovetture con doppi fondi; il trasporto era effettuato dai calabresi stessi, i quali garantendo la consegna a domicilio, pretendevano una maggiorazione sul prezzo di vendita di ogni carico. ALBARINO e SELVAGGIO curavano poi la successiva distribuzione del narcotico attraverso una rete di pusher, mentre i fornitori calabresi rifornivano anche altri.