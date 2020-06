CATANZARO – Un bimbo di 9 anni è morto all’ospedale Pugliese di Catanzaro probabilmente a causa di un arresto cardiaco. Sembrerebbe che il bambino, abitante nella zona di viale Isonzo, a sud della città, stesse giocando davanti casa quando è stato colto da malore. Trasportato immediatamente in ospedale è deceduto a causa di un arresto cardiaco. Disposto l’esame autoptico per stabilire con esattezza le cause del decesso.