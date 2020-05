Trattore si ribalta, morto agricoltore a San Giorgio Albanese

SAN GIORGIO ALBANESE – Un agricoltore di 50 anni è morto a San Giorgio Albanese dopo che il trattore che stava azionando per attuare alcuni lavori in un appezzamento lo ha travolto. Il fatto è accaduto in contrada Pantanello.

Il mezzo agricolo, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato e non ha dato scampo all’uomo che è rimasto schiacciato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del servizio di soccorso Suem 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del cinquantenne. I primi accertamenti sulla dinamica dell’accaduto sono stati svolti dai carabinieri della Compagnia di Corigliano.