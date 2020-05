Trattore si ribalta, muore 73enne a Cassano allo Ionio

CASSANO ALLO IONIO – Un settantatreenne è morto dopo che il trattore sul quale si trovava si è ribaltato finendo in un canalone. L’incidente è avvenuto nelle campagne della frazione Doria, in contrada “Le Sorgenti” di Cassano allo Ionio, in una strada interna. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Castrovillari per recuperare il corpo del pensionato. Il trattore, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato finendo in un canalone intrappolando il 73enne che è rimasto schiacciato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso ed i carabinieri della tenenza di Cassano che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.(ANSA).