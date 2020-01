Trebisacce, una Costituzione in dono per ogni diciottenne

TREBISACCE – Un importante gesto quello compiuto dall’Amministrazione comunale di Trebisacce che, nell’ottica di favorire la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei propri cittadini, ha deciso di donare un volume contenente copia della Costituzione Italiana e altre norme di particolare valore come La dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, a tutti coloro che compiranno 18 anni a partire dal 1° Gennaio 2020.

“Abbiamo ritenuto – ha dichiarato il sindaco di Trebisacce, Avv. Franco Mundo – in concerto con l’Assessore all’istruzione, Avv. Roberta Romanelli, di fondamentale importanza arricchire la biblioteca personale di ogni giovane uomo e giovane donna, di un testo fondamentale per la loro crescita.

La nostra Costituzione contiene i principi fondamentali, i diritti, i doveri, le libertà, il funzionamento dello stato e della macchina amministrativa, legislativa e giudiziaria del nostro stato. Conoscerne i contenuti renderà sicuramente ogni ragazzo che entra nell’età adulta maggiormente consapevole di sé stesso e della realtà che lo circonda. Nei nostri ragazzi crediamo con infinita passione, certi che saranno loro gli archetti del nostro futuro”.

“ Vogliamo essere un’Amministrazione comunale attiva – ha affermato l’Assessore all’Istruzione Roberta Romanelli – che dia un apporto concreto alla crescita dei ragazzi. Credo che la Costituzione sia uno dei regali più bello che si possa fare. Nel testo è racchiusa la nostra libertà e quella degli altri; sono 139 articoli che ci tutelano quotidianamente, anche quando non ce ne rendiamo conto. Conoscerla vuol dire essere forti, conoscere i limiti e prerogative. Solo se si conosce la Costituzione si possono combattere le ingiustizie”.