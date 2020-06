Trovano per strada borsa con 500 euro e la consegnano ai carabinieri

COSENZA – Hanno trovato per strada una borsa contenente 500 euro e l’hanno consegnata ai carabinieri che hanno provvveduto a restituirla alla legittima proprietaria. E’ il gesto di una coppia di ragazzi di origine argentina trasferiti da poco a Cosenza e alla ricerca di un lavoro malgrado le difficoltà economiche accentuate negli ultimi mesi dall’emergenza sanitaria da Covid.

Dopo avere raccolto la borsa e constatato che conteneva la somma di denaro i due giovani non ci hanno pensato due volte e si sono recati negli uffici della stazione carabinieri Cosenza Principale. I militari, grazie ai documenti trovati, sono riusciti a contattare immediatamente la proprietaria, alla quale hanno consegnato tutto. La donna, una badante di origine ucraina, anche lei giunta da poco a Cosenza per lavoro e che non conosce ancora bene la lingua italiana, aveva perso la borsa contenente la paga di un mese di lavoro.