Trovati con stupefacenti in auto, tre denunce a Catanzaro

CATANZARO – Nella giornata di sabato i militari della stazione di Catanzaro Santa Maria hanno deferito in stato di libertà con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti tre persone, un trentaquattrenne ed un 41enne di Taverna ed un 53enne di Albi. Nel corso di un controllo del territorio nell’area sud della città la pattuglia della stazione di Catanzaro Santa Maria notava l’autovettura con a bordo i tre che, alla vista dei militari, vistosamente rallentava. Decisi quindi a fermarli, imponevano l’alt notando che da uno dei finestrini veniva lanciato fuori un piccolo involucro che, recuperato, è risultato contenere un grammo e mezzo di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Si decideva pertanto, in collaborazione con i colleghi della stazione di Taverna di procedere alle perquisizioni domiciliari delle tre persone che permettevano di rinvenire nel complesso due bilancini di precisione, 4 piantine di marijuana, un grammo e mezzo della medesima sostanza e diversi semi. Viste le modalità ed i quantitativi si procedeva al deferimento in stato di libertà di tutti e tre soggetti all’autorità giudiziaria di Catanzaro.