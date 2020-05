Trovati faldoni con documenti sensibili su un terreno, denunciato imprenditore nel crotonese

CROTONE – I militari della Stazione carabinieri Forestale di Crotone hanno trovato e sequestrato un quantitativo consistente di faldoni abbandonati in un terreno senza alcuna recinzione, di proprietà privata. I faldoni erano stati lasciati verosimilmente da diverso tempo con l’obiettivo di disfarsene. I documenti riguardano operazioni di compravendita di autoveicoli, avvenute diversi anni fa.

Informazioni ancora facilmente leggibili, ritenute sensibili dalla norme in materia di protezione dei dati personali.

Dall’esame di alcuni dei faldoni per i carabinieri è stato semplice risalire alla società titolare che aveva raccolto e doveva conseguentemente trattare i documenti. Il titolare, un imprenditore, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per abbandono di rifiuti.