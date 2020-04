Trovati fucile e munizioni nel reggino

REGGIO CALABRIA – I carabinieri della Stazione Reggio Calabria-Cardeto supportati da personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, durante un servizio finalizzato al contrasto della detenzione abusiva di armi e munizioni, hanno trovato un fucile e le relative munizioni nascosti all’interno di un muro.

In contrada “Ambele” del comune di Cardeto, i militari hanno trovato un fucile semiautomatico Benelli cal.12 con matricola punzonata e munizioni da caccia di vario calibro. L’arma è stata trasmessa ai reparti specializzati dei carabinieri per gli opportuni accertamenti balistici volti a verificare se sia stata utilizzata in occasione di fatti di sangue o danneggiamenti.