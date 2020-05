Trovato cadavere in auto a Cetraro: si tratta di un 45enne

CETRARO – Un uomo, G.G. di 45 anni, è stato trovato cadavere all’interno di un’auto a Cetraro, in località Fiumicello. Non si conoscono le cause del decesso ma dai primi riscontri effettuati sul cadavere del quarantacinquenne non sono stati rilevati segni di violenza. La Procura di Paola ha disposto l’autopsia che verrà svolta nelle prossime ore.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Cetraro e gli investigatori della Compagnia di Paola guidati dal capitano Giordano Tognoni.

Il quarantacinquenne trovato senza vita era noto alle forze dell’ordine perché, nell’aprile del 2011, ad Acquappesa, paese della zona dove viveva, uccise la sorella investendola con l’auto.