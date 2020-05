Trovato cadavere in un terreno a Corigliano-Rossano

Corigliano-Rossano – È giallo a Corigliano-Rossano dove, nel pomeriggio di ieri, un corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato in un terreno dell’area urbana.

Sul posto sono giunti immediatente i sanitari del 118 e i Carabinieri della locale compagnia che stanno indagando sulle cause che hanno portato alla tragedia. Sarà il medico legale a stabilire la causa della morte, anche se non è escluso che l’uomo sia stato stroncato da un malore.