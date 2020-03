Trovato cadavere in un terreno a Gioiosa Jonica, indagini in corso

Gioiosa Jonica – Il cadavere di un uomo, Pasquale Schirripa, sessantenne, incensurato, di Marina di Gioiosa Jonica (RC), trovato in un terreno.

L’operaio specializzato dell’Enel, è stato trovato stamane dai Carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica in Contrada Furro superiore di Gioiosa Jonica.

L’uomo era in un terreno di sua proprietà. Sarebbe stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco. Le indagini sono condotte sotto la direzione della Procura di Locri.