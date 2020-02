Trovato con 100 grammi di hashish, arrestato 22enne nel cosentino

SAN GIOVANNI IN FIORE – I Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Fiore (Cosenza) hanno arrestato un 22enne, incensurato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Il giovane, notato da una pattuglia e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un panetto di 100 grammi di hashish, da cui si sarebbero potute ricavare circa 1.500 dosi che, vendute al dettaglio, avrebbero fruttato un introito di oltre 15.000 euro. Inoltre, nella perquisizione effettuata poi nella sua abitazione, sono stati trovati un bilancino di precisione ed altri 2 grammi di marijuana. Il giovane è stato posto ai domiciliari. L’arresto è stato convalidato e, su richiesta di patteggiamento del suo legale, è stata decisa la condanna ad un anno e 4 mesi di reclusione e una multa di 4.000 euro subordinata alla sospensione condizionale della pena.