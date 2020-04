Trovato con 100 grammi di marijuana, arrestato 34enne nel crotonese

CROTONE – Il perdurare dell’emergenza epidemiologica impegna quotidianamente e costantemente il personale della Questura di Crotone nelle intense attività di controllo per l’osservanza delle misure finalizzate al contenimento delle disposizioni del Covid – 19.

Ciò nonostante, le donne e gli uomini della Polizia di Stato continuano le ordinarie attività senza soluzione di continuità.

In particolare, nel pomeriggio del 10 aprile u.s., personale della Squadra Volante ha tratto in arresto, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, R. F., crotonese, classe 1986.

L’uomo, notato uscire dal portone di una abitazione, con al seguito una busta, e salire a bordo di una autovettura, veniva bloccato e sottoposto a perquisizione che consentiva il rinvenimento di due buste in cellophane contenenti circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, opportunamente sequestrata.

Successivi controlli effettuati da personale della squadra Mobile presso l’abitazione del soggetto hanno consentito, inoltre, il rinvenimento di un bilancino di precisione ancora intriso di sostanza stupefacente e la somma di € 900,00, suddivisa in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Ultimate le formalità di rito, il reo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, veniva posto agli arresti domiciliari.