Trovato con droga, arrestato 47enne nel crotonese

PETILIA POLICASTRO – I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro hanno arrestato un uomo di 47 anni, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, dopo aver sottoposto l’uomo a perquisizione, con il supporto del nucleo cinofili carabinieri di Vibo Valentia,, hanno trovato 130 grammi di marijuana, 60 grammi di cocaina, vario materiale idoneo per la pesatura ed il confezionamento della sostanza stupefacente e la somma di 350 euro in banconote.

Il quarantasettenne è stato portato nel carcere di Crotone e tutto il materiale trovato in suo possesso è stato posto sotto sequestro.