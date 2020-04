Trovato con hashish e marijuana, arrestato 22enne a Vallefiorita

VALLEFIORITA – I Militari della stazione di Squillace hanno arrestato, nella giornata di lunedì, S. M. 22enne di Vallefiorita con precedenti di polizia. Nell’ambito dei servizi di controllo per la verifica dell’adempimento delle norme da contagio da covid 19, i militari della Stazione Squillace avevo notato in più circostanze il 22enne muoversi con sospetto nei pressi della propria residenza, ricevendo in più circostanze visite di persone in casa. Visti i precedenti del giovane i militari di Squillace decidevano di procedere ad una perquisizione nell’abitazione unitamente all’unità cinofila del nucleo cinofili di Vibo Valentia. Nella camera da letto venivano rinvenuti diversi involucri contenenti complessivamente 25 grammi di marijuana e modica quantità di hashish. Le circostanze portavano all’arresto in flagranza di reato del giovane che, su disposizione del pubblico ministero, veniva posto agli arresti domiciliari. Nella mattinata di martedì, l’arresto è stato convalidato e il giovane è stato scarcerato dal GIP.