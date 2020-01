Trovato in possesso di cospicua quantità di stupefacente, arrestato giovane di Carlopoli

CARLOPOLI – Il contrasto ai fenomeni delinquenziali legati agli illeciti in materia di sostanze stupefacenti continua a rappresentare una priorità per l’Arma della provincia di Catanzaro.

Ieri i Carabinieri della Stazione di Carlopoli, al termine di una prolungata attività informativa condotta nel territorio di competenza hanno eseguito una perquisizione all-interno di un immobile nella disponibilità di D. P., giovane ventenne del posto, all’interno del quale venivano rinvenuti 16 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di circa 240 grammi, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e denaro contante.

Il giovane è stato pertanto tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e, dopo le formalità di rito, ristretto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione di Carlopoli.

A seguito di udienza celebrata davanti al Tribunale di Lamezia Terme, l’arresto è stato convalidato e all’indagato veniva applicata la misura dell’obbligo di firma.