Tumori del cuore, studio su origini mixoma all’Università di Catanzaro

CATANZARO – Un gruppo di ricerca del Laboratorio di Cardiologia molecolare del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università di Catanzaro, coordinato dal prof. Daniele Torella, ordinario di cardiologia, ha individuato l’origine dei tumori del cuore attraverso l’individuazione delle cellule staminali responsabili del mixoma atriale.

Lo studio – riferisce un comunicato dell’ateneo – è stato pubblicato sulla rivista ‘European Heart Journal’. I tumori primitivi del cuore sono patologie molto rare ma la stragrande maggioranza è senz’altro rappresentata dai mixomi cardiaci. Il mixoma atriale è tipicamente considerato una neoplasia benigna in senso convenzionale, per il suo basso grado di invasività locale e l’assenza di metastasi. Tuttavia, in virtù della loro posizione anatomica, i mixomi atriali possono produrre diversi quadri clinici, tra i quali rientrano lo scompenso cardiaco per disfunzione valvolare acuta e l’embolizzazione distale a carico del cervello o di altri organi.