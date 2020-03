Ucciso il lupo curato e rimesso in libertà in Sila

San Giovanni in Fiore – È stato trovato morto Arvo, il lupo ferito e tratto in salvo da due automobilisti, che lo avevano ritrovato malconcio sul ciglio della strada statale 107, nel Cosentino, lo scorso gennaio.

L’animale, che era stato curato e poi rimesso in libertà in Sila, nel suo habitat naturale, è stato trovato invece in un’area del Parco del Pollino. È stato rintracciato poiché gli era stato applicato un radiocollare, per monitorare i suoi spostamenti. Il segnale gps del collare ad un tratto si è bloccato in un luogo e sono scattate le ricerche. Scondo quanto si è appreso, il lupo sarebbe stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.