Uilcom Reggio Calabria aderisce alla campagna “Plastic free”

Reggio Calabria – Su proposta di Domenico Bucarelli il Gruppo di lavoro della Uilcom Reggio Calabria ha sposato l’iniziativa circa l’adesione alla campagna “Plastic free” e lo fa con un’iniziativa rivolta a sensibilizzare, oltre ai propri iscritti, l’intera popolazione aziendale della System House.

Il nuovo decennio si apre con il dono a ciascun iscritto della nostra organizzazione di una borraccia in acciaio personalizzata, a testimonianza dell’attenzione a temi fondamentali, come la tutela dell’ambiente, l’impatto zero e la diminuzione dei rifiuti.

I dati attuali disegnano una situazione critica, soprattutto per quel che riguarda lo smaltimento della plastica, primaria fonte di inquinamento per i nostri mari.

Proprio per questo, l’obiettivo dell’iniziativa Uilcom “Plastic free” non è solo contribuire con un piccolo ma significativo gesto concreto, ma anche sensibilizzare tutti ad utilizzare meno plastica nella vita quotidiana e quindi a ridurre la produzione di rifiuti.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una filosofia che il Gruppo di lavoro della Uilcom System House di Reggio Calabria, sta portando avanti da diverso tempo, di maggiore sinergia e collaborazione con i suoi lavoratori, attraverso l’attivazione di “cantieri di idee” e la costituzione di un gruppo di lavoro formato dagli stessi iscritti, per vivere in modo più attivo il sindacato.

“Il cantiere delle idee” è espressione di una volontà che travalica qualsiasi difficoltà possa nascere nel connubio tra la Uilcom ed i lavoratori, proprio perché nasce da un’idea dei lavoratori stessi e non ha confine. Tutti noi siamo parte del “cantiere delle idee” e il gruppo di lavoro Uilcom che si adopera ogni giorno, costantemente nella tutela del lavoratore come individuo ma anche come parte integrante di una comunità, è ad oggi una fonte inesauribile di iniziative. Siamo certi che questo “cantiere” possa inaugurare una nuova stagione tra la Uilcom ed i suoi iscritti, per chi c’è già e per chi entrerà a fare parte della nostra famiglia, consci che le sfide future saranno meno difficili se affrontate con la forza del gruppo.