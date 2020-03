“Un Festival in Camera”: oggi l’iniziativa social targata Color Fest

LAMEZIA TERME – #IoRestoaCasa certo! Dobbiamo farlo ed è bello pensare che stando a casa stiamo facendo, un po’ per volta, il bene di tutti.

Ma restare a casa non significa restare fermi. Non significa restare soli.

Anche il Color Fest si unisce alle lodevoli iniziative che stanno attraversando il mondo della musica in questi giorni complessi, immaginando un vero e proprio festival da condividere con il suo numeroso pubblico attraverso i canali digitali della kermesse calabrese.

La musica a riempire i vuoti nelle nostre stanze: una vera e propria staffetta sonora che oggi, sabato 14 marzo, a partire dalle ore 14:30, sulle piattaforme social del Color Fest, darà vita ad un vero e proprio Festival da camera. Tante le adesioni da parte di band e progetti vicini al mondo del Color:

Fabio Nirta | Legno Pagina | HER SKIN | Dino Fumaretto | Marinelli | Lorenzo Kruger | NAIP | Nicolò Carnesi | EMAN

Una maratona all’insegna della buona musica e delle condivisione.