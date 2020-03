Una bandiera sui balconi di tutte le case italiane per unire tutti i cittadini d’Italia: la proposta del sindaco di Trebisacce

TREBISACCE – Il sindaco di Trebisacce, Avv. Franco Mundo, e l’Amministrazione comunale della cittadina jonica, facendo appello all’orgoglio nazionale, lanciano un’iniziativa tesa a rafforzare il tessuto sociale del paese, in un periodo in cui, a causa delle misure di emergenza adottate in risposta alla diffusione del Covid-19, è quasi impossibile vivere momenti di integrazione e comunità.

UNA BANDIERA SUI BALCONI DI TUTTE LE CASE ITALIANE PER UNIRE TUTTI I CITTADINI D’ITALIA.

È questa l’iniziativa proposta dal primo cittadino di Trebisacce:

“In questo momento – ha dichiarato il sindaco Franco Mundo – viviamo rapporti distanti ma non distinti. Distanti da tutti coloro che, forti di un grande senso di responsabilità, scelgono di contribuire al debellamento del CoronaVirus, ma non distinti nel nostro vivere insieme questi giorni di crescita e difficoltà. Ne usciremo più forti ed uniti di sempre, ma per ora credo sia giusto testimoniare il nostro comune sentire con un gesto. Propongo di appendere fuori dai nostri balconi il simbolo del nostro appartenere alla stessa comunità, cioè la bandiera italiana. Il tricolore è simbolo dell’Italia nel mondo, il simbolo che ci unisce tutti e ci fa sentire una sola cosa: ci fa sentire fratelli, ci fa sentire orgogliosi di appartenere alla nazione più bella del mondo. Esponiamolo in segno di forza e di condivisione del sacrificio che stiamo vivendo, della passione e della speranza, ma soprattutto di essere italiani, popolo capace di superare ogni difficoltà. Ovviamente l’invito ad esporre il tricolore vale per tutti, anche per chi non ha nazionalità o origini italiane, perché in questo momento, siamo un solo popolo che lotta insieme per superare un momento difficile. Tutti insieme, con l’ esposizione della bandiera vogliamo condividere il sacrificio, le rinunce, la voglia di affrontare e combattere il virus.

Ogni bandiera appesa al balcone racconterà la storia di coloro che hanno scelto di restare in casa, di non uscire se non per motivi di necessità e urgenza, ogni bandiera sarà un messaggio di speranza, la testimonianza della scelta di #iorestoacasa, fonte di ispirazione perché tutti lo facciano.La bandiera sul balcone vuole significare che chi vive in quella casa ha scelto di #restareacasa e che rispetta la legge, le indicazione dei medici e delle autorità locali e governative.

Inoltre vuole essere anche un ringraziamento a coloro che lavorano mettendo a rischio la propria vita per salvare quella degli altri.Iniziamo ora, esponendo le bandiere sui balconi”.