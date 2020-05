Usa balestra contro vicini, arrestato 43enne a Verzino

VERZINO – Ha minacciato i vicini con una balestra sparando verso di loro un dardo che per fortuna non li ha colpiti. Un 43enne di Verzino, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo, in passato era stato già protagonista di diverse controversie con i vicini che lo avevano denunciato per danneggiamenti. In più occasioni, inoltre, gli erano state sequestrate armi improprie tra cui anche una balestra.

Al culmine dell’ennesima lite per futili motivi, dopo aver lanciato una bottiglia ed un bastone verso i vicini, procurando loro delle lesioni, è entrato in casa ed ha preso una balestra scoccando un dardo contro marito e moglie che, per fortuna sono riusciti ad evitare il colpo. A quel punto le vittime dell’aggressione si sono barricate in casa e hanno chiamato i carabinieri mentre l’aggressore sferrava calci e pugni contro la porta d’ingresso della loro abitazione.

I carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo e a sequestrargli la balestra e altre armi improprie che aveva in casa. Nell’immediatezza per lui è stato disposto trattamento sanitario obbligatorio nell’ospedale di Crotone dove, successivamente, i militari hanno eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip del Tribunale di Crotone su richiesta della Procura di Crotone per tentato omicidio, lesioni e minacce.