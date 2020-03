Va a trovare amico in quarantena, denunciata 40enne a Filadelfia

FILADELFIA – Una 40enne di Filadelfia, incensurata, è stata notata dai Carabinieri della locale stazione, nella mattinata di domenica 22 marzo, mentre si accingeva ad entrare nell’abitazione di un uomo, sottoposto ad isolamento domiciliare con sorveglianza attiva

L’uomo, era stato sottoposto in quarantena dal sindaco Maria Limardo di concerto con l’Asp di Vibo Valentia, in quanto proveniente da luoghi a rischio di contagio da coronavirus.

La donna è stata quindi segnalata all’Asp competente per l’attivazione di un isolamento obbligatorio ai sensi della relativa ordinanza regionale e inoltre denunciata per il reato di inosservanza degli obblighi impartiti dall’autorità (art. 650 del codice penale).