Verso il completamento dell’edificio scolastico di Gizzeria

GIZZERIA – Prosegue spedito ed a pieno ritmo l’impegno dell’amministrazione comunale in favore del completamento dell’edificio scolastico situato in contrada Mortilla, nel territorio comunale di Gizzeria. Grazie all’investimento di fondi comunali, sono in corso lavori di completamento di una parte della struttura che sarà pertanto fruibile già nei prossimi mesi. Il Sindaco f.f. insieme a tutta l’amministrazione comunale esprimono piena soddisfazione per il progetto presentato, in favore dello stesso edificio scolastico, per un importo pari a circa un milione di euro e ritenuto ammissibile con decreto Dirigenziale N° 3915 del 06/04/2020 del Dipartimento regionale per lo sviluppo economico-attività produttive.

Il progetto ritenuto ammissibile, che va ad aggiungersi ai cospicui fondi investiti in questi ultimi anni dal Comune di Gizzeria, consentirà di ultimare una struttura scolastica moderna e multifunzionale in grado di soddisfare i bisogni formativi dei giovani ragazzi di Mortilla e di Gizzeria Lido, ma altresì, anche di tutti quelli del comprensorio che avranno l’opportunità di potersi iscrivere con un evidente vantaggio logistico.

Oltre alla soddisfazione per la concretizzazione di una importante struttura vi è compiacimento per la natura di ampio respiro che caratterizza tale realizzazione, infatti, quando si investe e si concretizzano fondi pubblici in Cultura e Pubblica Istruzione, si ha la consapevolezza che nulla di più importante si sarebbe potuto fare.

L’edificio scolastico si inserisce in un programma di investimenti politico-istituzionali avviato negli ultimi anni grazie alla visione seria e lungimirante dell’amministrazione comunale che ha avuto come finalità quella di attuare interventi mirati e di forte impatto come appunto l’edificio scolastico ed in questa visione anche la caserma dei carabinieri, fortemente voluta e realizzata.

Ai posteri questa amministrazione e questo gruppo dirigente, lasceranno un territorio che potrà svilupparsi, crescere e divenire importante punto di riferimento per tutto il territorio costiero e per l’entroterra e che ambisce a costruire una comunità che abbia punti di riferimento precisi: la Cultura e la legalità. La Cultura anche e soprattutto attorno ad un importante edificio scolastico. La legalità certamente attorno alla nostra caserma dei carabinieri.

Il Sindaco f.f., grazie all’impegno di tutta l’amministrazione comunale, sta portando avanti un programma preciso come si può riscontrare nei risultati che sono tangibili e sotto gli occhi di tutti, ma è doveroso non dimenticare che fino a qualche mese fa e per un decennio, questo programma è stato diretto e attuato, grazie alla sua lungimirante visione politica, dal nostro illustre concittadino l’onorevole Pietro Raso, attualmente in Consiglio Regionale, ma Sindaco di questo comune per due mandati consecutivi.

Il Sindaco F. F. di Gizzeria

Francesco Argento