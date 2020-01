Visita dell’Arcivescovo di Crotone e Santa Severina in Questura

CROTONE – Nel pomeriggio di ieri, l’Arcivescovo di Crotone e Santa Severina, S.E. Rev. Mons. Angelo Raffaele PANZETTA, ha fatto visita agli Uffici della Questura di Via Pastificio. A riceverlo il Questore Massimo Gambino.

L’Arcivescovo ha incontrato una rappresentanza del personale della Polizia di Stato della provincia, con i Dirigenti ed i Funzionari della Questura e della Polizia Stradale e, dopo aver anche incontrato i rappresentanti delle organizzazioni Sindacali presenti, ha salutato tutti gli intervenuti, ma anche tutto il personale della Polizia di Stato, con la Sua personale benedizione.

Il Questore ringrazia, anche a nome del personale tutto, il neo Arcivescovo per la cortese visita ricevuta, testimonianza dell’attenzione che S.E. Rev.ma ha dimostrato, sin dalla sua prima lettera di insediamento, per il territorio e per il lavoro che, quotidianamente, donne e uomini della Polizia di Stato assicurano.