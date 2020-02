Workshop alla Sala Consiliare G.Napolitano di Lamezia Terme

LAMEZIA TERME – Il FAB Lab dell ‘Istituto G.Ferraris di Catanzaro ha messo in moto il workshop ,partecipando al Premio Scuola Digitale ,facendo conoscere al pubblico le attività svolte in numerose scuole impegnate in progetti sulla robotica,la tecnologia e l’elettronica .

Al Comune di Lamezia Terme gli alunni della 3^A coadiuvati dalla Ds.Elisabetta Zaccone, il prof. Roberto Mellea e il prof. Pietro Cosentino ,hanno presentato il progetto innovativo “Katu” il “Secchio”, che prevede l’apertura automatizzata del secchio della spazzatura facilitata per i disabili in carrozzina, sfruttando la tecnologia open-source del sistema Arduino : un sensore di prossimità a ultrasuoni e un motoriduttore provvedono all’apertura della pattumiera senza alcuna necessità di contatto .

Gli allievi autofinanziandosi ,hanno creato uno start-up occupandosi anche di pubbliche relazioni.

L’idea geniale è stata accolta dal sindaco di Lamezia Terme Avv.Paolo Mascaro, dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Dott.Maria Rita Calvosa e dalle autorità presenti.

Lodevole iniziativa del Liceo Scientifico Galilei di Lamezia Terme che ha fatto rete con le scuole del territorio per un lavoro di sinergia e aggregazione tra gli studenti attraverso lo strumento della cultura.

Gabriella Di Varano