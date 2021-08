‘Cruella 2’: Emma Stone torna come protagonista nel sequel – notizie sul film

L’attrice è vicina a concludere un accordo con la Disney per la seconda parte del film live-action sul cattivo 101 Dalmati.

È stato un successo, sia al cinema che sulla piattaforma di streaming Disney +, che l’azienda di Topolino ha deciso di mettere in sviluppo La seconda parte di Crudelia Che finalmente ti riporterà Emma Stone.

Come accennato Tempi di consegnaL’attrice fa un accordo con la Disney per riprendere il suo ruolo di famosa cattiva 101 dalmati, nonostante il fatto che la prima parte sia stata rilasciata sia nei cinema che in Disney +. Dettagli su cui Scarlett Johansson ha citato in giudizio l’azienda.

Tuttavia, secondo il CEO Patrick Whitesell, questo accordo andrà a beneficio sia dell’artista che dell’azienda per quanto riguarda il futuro delle piattaforme di streaming:

Mentre il panorama dei media è cambiato radicalmente per tutti i distributori, i loro partner creativi non possono stare da parte per affrontare una quantità sproporzionata di svantaggi senza il potenziale di profitto. Questo accordo chiarisce che può esserci un percorso equo che protegga gli artisti e allinei gli interessi degli studi.

Crudelia ha incassato 222 milioni di dollari Un’ottima critica soprattutto nella performance di Emma Stone. Non è ancora noto se Disney opterà anche con questa seconda parte per l’uscita simultanea nei cinema e sulla sua piattaforma come ha fatto con la prima.

Altri attori hanno annunciato un’azione legale come Scarlett per la prima volta contemporaneamente in trasmissioni in diretta e cinema

Vedremo il cattivo per eccellenza?

Crudelia Si è conclusa con la scena dopo i titoli di coda che abbiamo finalmente visto Ho già messo Perdita fuori dai cuccioli Viene consegnato da Crudelia ad Anita (Kirby Howell-Baptiste) e Roger (Kayvan Novak). Come continuerai nel seguito, allora?

Ci sono due opzioni. Guarda una versione alternativa e più umana della versione animata de La carica dei 101, come si vede nel primo film in cui non ha mai abbracciato il suo male, o quello Alla fine ha deciso di frustare i cani dei cani che ha regalatoUn po’ scioccante per il pubblico.