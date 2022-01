Crusader Kings III rivela la sua passione per Xbox Series e PS5

Crusader Kings III è uno dei più grandi giochi di strategia medievale disponibile su PC, un titolo da scaricare per Paradox Interactive con un gioco e meccanismi interessati all’interno degli RTS. Lanzado inicialmente en settembre de 2020, se classificazione per consolas Hace unos meses e poco después confermano su lanzamiento per le consolas de nuova generazione, además de llegar día uno un Xbox Game Pass.

Dicha adaptación corre a carico di Lab42, los qualis ya han trabajado en proyectos similares como la conversión de Stellaris en consolas. Questa versione è stata adattata a tutti i mandos de las máquinas con più opzioni, de esta forma los usuarios podrán disfrutar de Crusader Kings III. Aunque esta no es la única nuovadad, ya queran tiempos de carga mejorados e aprovecharan la technología de Xbox Series e PS5.

Trailer e fecha de lanzamiento per Crusader Kings III

Con motivo dell’annuncio, pubblica un nuovo messaggio presentando algunas de sus mejoras, además de anunciar por fin su fecha de publicación; la cual sera il prossimo 29 marzo y llegará en exclusiva a la next-gen.