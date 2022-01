Cryptocrime batte record e raggiunge 12.000 milioni

Il crimine informatico è fatto d’oro grazie alle criptovalute. Una cifra pari a circa 12 miliardi di euro è finita nelle mani di criminali lo scorso anno.

È noto che le criptovalute hanno registrato un boom nei mercati nel 2021. Ad esempio, nel mezzo di una forte volatilità, Bitcoin ha raggiunto il massimo storico lo scorso anno, superando i 60.000 dollari. Ma l’aumento di valore sta attirando l’interesse dei criminali che utilizzano le valute digitali per chiedere un riscatto o commettere frodi grazie all’anonimato che forniscono, poiché spesso è difficile risalire all’identità degli utenti.

Uno studio condotto da Chainalysis evidenzia che le transazioni illecite non superano lo 0,15% del totale

Pertanto, la quantità di criptovalute immesse nei portafogli digitali associati ad attività illegali (come truffe, attività che si verificano nel cosiddetto dark web o ransomware richiesto dal ransomware), è aumentata nel 2021 dell’80% rispetto all’anno precedente, ha affermato La società di analisi Chainalysis in un rapporto la scorsa settimana.

Il valore totale ha battuto il record, per la prima volta ha superato i 14 miliardi di dollari (circa 12 miliardi di euro). “L’abuso criminale di criptovalute crea ostacoli significativi alla loro continua adozione, aumenta il potenziale per i governi di imporre restrizioni e, peggio di tutto, di causare vittime innocenti in tutto il mondo”, ha affermato Chainalysis. Questa azienda mette in evidenza come i criminali sappiano come sfruttare le nuove tecnologie per riciclare denaro.





Del denaro illecito derivante da attività criminali, una parte viene prelevata direttamente da risparmiatori innocenti. “Le persone giocano come la roulette russa, il che significa che ci sono molte opportunità per loro di finire per barare”, ha detto Kim Grauer di Chainalysis.

Molto ha a che fare con il successo delle cosiddette piattaforme finanziarie decentralizzate (DeFi). Questi siti offrono prestiti, assicurazioni e altri servizi finanziari senza passare attraverso la supervisione tradizionale come banche o autorità di regolamentazione.

Secondo queste fonti, il furto totale di criptovalute è quintuplicato rispetto al 2020 e l’anno scorso sono stati rubati circa 2,8 miliardi di euro. Di questo importo, circa il 72% del totale è stato ritirato dai siti DeFi, dove gli sviluppatori creano opportunità di investimento fittizie prima che scompaiano con i soldi degli investitori.





Tuttavia, per contestualizzare l’indagine, l’attività illecita rappresenta solo lo 0,15% del volume totale delle transazioni crittografiche, il livello più basso dal 2017. Quindi i record stabiliti lo scorso anno – in valore – sono in gran parte attribuibili all’aumento del prezzo della criptovaluta.

Tuttavia, in termini di volume, il mercato legale delle criptovalute è esploso nel 2021, con un aumento del 550% a 13,9 miliardi di euro. I sostenitori delle criptovalute ritengono che queste transazioni stiano aumentando a un ritmo molto più elevato di quelle illegali, il che indica il miglioramento della salute del settore.

Ma l’accademico della New York University Nouriel Roubini, che è un feroce critico del bitcoin, è tornato di recente a dire che le valute digitali “non sono una risorsa, non hanno utilità, nessun interesse e non sono un mezzo di pagamento. È una bolla speculativa che favorisce la frode e le attività criminali”.