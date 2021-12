CryptoMines scende del 99% e annuncia la fine del progetto

Gioco Realta virtuale CryptoMines Annuncia la fine del suo progetto, facendo subire a molti investitori nel suo token digitale un calo del 99 per cento dei costi 801 USD Solo 4 dollari USA.

CryptoMines, come sabbia, è un gioco promettente che è riuscito a riunire una comunità in un mondo in cui i pianeti sono stati “minati” e premiati i suoi giocatori codice numerico eterno.

Ma i timori sono penetrati nel progetto e gli angoli del gioco hanno cominciato a essere scossi, tra cui l’incertezza sul numero di valute digitali possedute dagli sviluppatori.

fluttuazioni digitali

Per rassicurare la loro comunità, gli sviluppatori CryptoMines Hanno confermato di essere i più grandi portatori Codice ETERNA e ci impegniamo a non venderla per non intaccare negativamente il gioco.

Hanno anche affermato che il gioco aveva ricevuto più controlli e non c’erano prove di sfruttamento. Tuttavia, hanno detto che il gioco sarà chiuso per un possibile rilancio indipendentemente dai token e NFT.

La proposta prevede la creazione di un nuovo token chiamato Dark Matter (DM), che sarà indicizzato in dollari USA per tutte le transazioni in-game.

