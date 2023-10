Crystal Lake: cosa sappiamo della serie Venerdì 13 del regista Hannibal

A24 sta sviluppando una serie prequel per Peacock dal titolo “Crystal Lake”.

Dopo alcuni anni di suspense e con una battaglia legale per i diritti di marchio coinvolti, l’odissea ebbe inizio venerdì 13 Tornerà sugli schermi con la produzione A24 E in formato seriale attraverso il servizio di streaming pavone. La narrativa avrà un titolo Lago di cristallo Servirà come prequel del film originale uscito nel 1980.

Lago di cristallo La sua missione è completare una storia iniziata più di quattro decenni fa, e per farlo è armata di una vasta gamma di talenti noti, sia davanti che dietro la telecamera. in linea di principio, Brian Fuller Dalla serie Annibale È stato confermato com.showrunner Dal progetto. Servirà anche come produttore esecutivo insieme allo sceneggiatore del primo film della saga, Vittorio Miller.

Allo stesso tempo, è stato annunciato Kevin Williamsonil famoso sceneggiatore del genere horror responsabile di successi come Grido (1996) e So cosa hanno fatto l’estate scorsa (1997), ha scritto uno degli episodi. Per la parte anteriore della fotocamera, condividi Adriano ReChi originariamente interpretava il ruolo Alice Hardyl’ultima ragazza in piedi nel primo film venerdì 13. A causa della natura di questa fantasia, non si sa quale ruolo giocherà questa volta nella produzione.

Anche se inizialmente sembrava che la storia si sarebbe limitata a raccontare gli eventi del primo film Shawn S. Cunningham a condizione A24 Questi diritti li ha avuti solo più tardi opporsi a chi Lago di cristallo Hanno assicurato a Fangoria di avere il via libera per esplorare l’intero franchise. Ciò significa che non si limiterà semplicemente a raccontare la storia Pamela Voorheesma anche da Giasone.

Adrian King in Venerdì 13 parte 2 (1981) – diretto da Steve Miner

“Possiamo usarlo tutto. Possiamo andare all’inferno, possiamo andare nello spazio. Ciò non significa che faremo tutte queste cose, anche se faremo 10 stagioni. Farò del mio meglio per andare nello spazio. Essendo una serie in streaming, abbiamo il diritto di fare tutto sotto l’ombrello di “Venerdì 13”. I diritti cinematografici sono una cosa completamente diversa. Sono legati alla New Line Cinema e sono molto disordinati. Probabilmente non verrà risolto presto, ma per quanto riguarda l’industria televisiva, abbiamo accesso all’intero “Venerdì 13”.”, completare.

aggiornato, Completare Hanno confermato di aver già pianificato l’arco narrativo per tre stagioni e che il budget per ogni episodio sarebbe stato cinque volte maggiore di quello della serie. Annibale.

Lago di cristallola novità nell’universo venerdì 13 È stata concordata una finestra di rilascio del 2024.