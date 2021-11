Cuba annuncia via omicron la quarantena per i turisti di 8 Paesi africani

Dopo aver registrato il momento peggiore del verificarsi di COVID-19 a luglio, agosto e settembre, Cuba è riuscita a ridurre costantemente il numero di casi da ottobre, senza nemmeno registrare decessi negli ultimi giorni. afp_tickers



Cuba ha annunciato, lunedì, che imporrà una quarantena di una settimana e altre misure sanitarie ai viaggiatori provenienti da otto paesi africani, dopo che il tipo Omicron è stato scoperto per la prima volta in Sudafrica, ha affermato il Ministero della Salute.

A partire dal 4 dicembre, i viaggiatori provenienti da Sud Africa, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Malawi ed Eswatini (o Swaziland) devono presentare un programma di vaccinazione completo e risultati negativi della PCR di 72 ore all’arrivo sull’isola prima di allora. .

Il ministero ha dichiarato in una nota informativa sul proprio sito Web: “Verrà loro applicata una quarantena obbligatoria per un periodo di sette giorni in un hotel designato a tale scopo, con il viaggiatore a carico dei costi di alloggio e trasporto”.

Anche i turisti di questi Paesi dovranno sottoporsi a un test PCR all’arrivo a Cuba e un altro il sesto giorno della quarantena e, se negativo, potranno partire il settimo.

Ad eccezione della quarantena e della PCR del sesto giorno, le autorità applicheranno anche il resto di queste misure ai viaggiatori provenienti da Belgio, Israele, Hong Kong, Egitto, Turchia e dal resto dell’Africa subsahariana.

L’isola di 11,2 milioni di persone è stata in grado di controllare l’epidemia con 9.194.017 persone attraverso il piano di vaccinazione completo, che a Cuba consiste in tre dosi, con sistemi immunitari prodotti e sviluppati a livello nazionale.

Dopo aver registrato il peggior momento di infezione da Corona virus a luglio, agosto e settembre, l’isola è riuscita a ridurre costantemente i casi da ottobre, senza nemmeno registrare decessi negli ultimi giorni.

Da quando sono comparsi i primi casi nel marzo 2020, Cuba ha aggiunto 962.350 infezioni e 8.300 decessi per coronavirus.

Solo lo scorso 15 novembre gli studenti hanno terminato il rientro nelle classi e le frontiere sono state riaperte al turismo internazionale, bandito da inizio anno.

E all’inizio di questo mese è stata cancellata la quarantena imposta a tutte le persone che entrano nel Paese, oltre al coprifuoco notturno e alla chiusura di ristoranti e locali pubblici.

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha avvertito che la nuova alternativa pone “rischi estremamente elevati” in tutto il mondo.