Cuba chiede una cooperazione globale per far fronte all’innalzamento del livello del mare – Escambray

Bruno Rodriguez ha sottolineato i pericoli che corrono i piccoli Stati insulari a causa dell’innalzamento del livello del mare. (Immagine: campana)









Mercoledì il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez ha chiesto la cooperazione internazionale come preludio alla lotta all’innalzamento del livello del mare e al suo impatto sproporzionato sui piccoli stati insulari.

Durante un incontro ad alto livello organizzato dalle Nazioni Unite per affrontare questa sfida, il Ministro ha chiesto di dare priorità all’adattamento, alla resilienza e alla risposta tempestiva alle perdite e ai danni associati agli effetti del cambiamento climatico.

Ha sottolineato che Cuba ha sviluppato un proprio piano statale per affrontare il cambiamento climatico, la cosiddetta Missione di Vita, che comprende misure di mitigazione e adattamento di fronte a questo fenomeno particolarmente influente.

Secondo i dati diffusi dal Ministero degli Affari Esteri, il graduale innalzamento del livello del mare comporterà uno spostamento di 29,3 cm e 95 cm di costa sulla più grande delle Antille rispettivamente entro il 2050 e il 2100.

“Questo è il dilemma che si trova ad affrontare una piccola nazione insulare, che è anche soggetta al più lungo e severo blocco criminale imposto a qualsiasi paese”, ha osservato Rodriguez, riferendosi al blocco economico che gli Stati Uniti hanno imposto sull’isola per più di sei anni. decenni.

Il rappresentante cubano ha sottolineato il pericolo che corrono i piccoli Stati insulari a causa dell’innalzamento del livello del mare, che per molti potrebbe significare la perdita di parte o di tutto il loro territorio.

Ha avvertito che “coloro che hanno contribuito meno alla crisi attuale sono i più colpiti”.

Il capo della diplomazia cubana ha evidenziato il rapporto ineguale tra l’espansione dell’industria dei combustibili fossili nei paesi sviluppati del Nord e il pianeta che mostra segni premonitori della sua malattia.

Ha sottolineato che i paesi potenti, da parte loro, non adempiono ai propri obblighi nei confronti dei paesi in via di sviluppo, e che il divario nell’azione efficace contro il cambiamento climatico si sta ampliando.

L’incontro di martedì rafforza il dibattito tra centinaia di leader mondiali presenti all’Assemblea Generale che cercano una comprensione comune e mobilitano la leadership politica sulle minacce esistenziali poste dall’innalzamento del livello del mare.

Secondo l’agenzia, l’obiettivo è quello di lavorare verso “soluzioni globali e impegni significativi per combattere l’innalzamento del livello del mare, nonché per garantire un futuro resiliente e sostenibile, anche per i piccoli stati insulari in via di sviluppo e le aree costiere basse”.

Cuba chiede riforme urgenti a causa della sua struttura finanziaria inefficiente

Bruno Rodriguez ha sottolineato che il sistema finanziario è stato efficace solo nel riprodurre il moderno schema coloniale a scapito delle riserve del Sud. (Immagine: campana)

Mercoledì Cuba ha chiesto una riforma urgente dell’architettura finanziaria globale, mettendo in guardia dalla sua incapacità di sostenere i paesi in via di sviluppo quando ne hanno più bisogno.

Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez ha sottolineato che, al contrario, il sistema finanziario è riuscito solo a riprodurre il moderno schema coloniale a scapito delle riserve del Sud.

Durante un incontro ministeriale aperto tenuto dalla presidenza brasiliana del G20 in concomitanza con le discussioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il Presidente ha chiesto una riforma urgente, profonda e globale, con discussioni aperte in contesti di scambio come le Nazioni Unite.

Ha aggiunto: “L’attuale ordine economico internazionale è ostaggio di politiche e liste unilaterali, come il blocco illegale e criminale imposto dagli Stati Uniti contro Cuba e l’inclusione fraudolenta del nostro paese nella lista dei paesi che si suppone sponsorizzino il terrorismo”.

Rodriguez ha chiesto una riforma che affronti le questioni di governance, rappresentanza e accesso ai finanziamenti, oltre a tenere conto degli interessi legittimi dei paesi in via di sviluppo.

Allo stesso tempo, ha affermato che i programmi del FMI dovrebbero essere progettati per essere anticiclici e coerenti con gli obiettivi climatici e di sviluppo sostenibile.

Allo stesso tempo, ha sollecitato il rafforzamento del sistema di voto in queste istituzioni, lontano dal potere economico, che è altamente discriminatorio e antidemocratico.

Il capo della diplomazia del paese caraibico ritiene che il contesto attuale richieda un aumento urgente della base di capitale reale delle banche multilaterali di sviluppo e una maggiore attenzione alla fornitura di finanziamenti agevolati.

“Il ruolo delle agenzie di rating del credito, che oggi agiscono come arbitro e parte nello stesso mercato che regolano, deve essere razionalizzato”, ha avvertito.

Il Ministro degli Esteri cubano ha insistito anche su un’agenda sul clima che rispetti il ​​principio di giustizia, le responsabilità comuni, anche se differenziate, e le capacità di ciascuna parte.

Nell’ambito di questi sforzi, ha sottolineato la necessità di rispettare l’aiuto pubblico allo sviluppo, un impegno di lunga data da parte dei paesi sviluppati.

Allo stesso modo, ha chiesto il rinnovo e l’attuazione di un quadro comune per il trattamento del debito, che includa la riduzione e la cancellazione del debito con scadenze affidabili, nonché disposizioni per fornire sollievo e ristrutturazione in caso di disastri naturali o shock macroeconomici.