Oggi Cuba si trova alle porte della Quattordicesima Conferenza Internazionale sull’Istruzione Superiore, che si terrà dal 5 al 9 febbraio, concentrandosi sul ruolo dell’insegnamento nella trasformazione sociale.

L'evento, organizzato dal Ministero cubano dell'Istruzione Superiore, si svolgerà nel Palazzo dei Congressi della capitale, con la partecipazione di ministri, viceministri, personalità e studiosi provenienti da più di 40 paesi dell'America Latina, dei Caraibi, dell'Europa e dell'Europa. Stati Uniti e Cina, oltre ai rappresentanti di 36 organizzazioni e associazioni universitarie internazionali.

All'evento parteciperanno 18 associazioni di presidi di università latinoamericane ed europee, tra cui 79 presidi e vicerettori del Brasile, 59 degli Stati Uniti e 38 della Francia, dato il numero dei partecipanti.

Secondo il viceministro cubano dell’Istruzione Superiore, Reynaldo Velasquez, il conclave, come nelle sessioni precedenti, servirà come spazio adatto per stabilire alleanze, accordi e legami di cooperazione.

Ha spiegato in una conferenza stampa che la conferenza proseguirà il percorso di contributi di conoscenza per risolvere le sfide globali contenute nel Piano 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Velasquez ha sottolineato che nel contesto della crisi planetaria multidimensionale e dei conflitti internazionali in diverse regioni del mondo, è fondamentale difendere l’istruzione superiore come bene pubblico, diritto umano e responsabilità degli Stati per lo sviluppo delle società.

Parallelamente al conclave si terranno diversi eventi, come l’incontro internazionale sugli accordi e la standardizzazione dei titoli tra università, che permetterà a Cuba di accedere a nuove reti di scambi accademici mondiali.