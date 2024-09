Cuba ha riaffermato il suo impegno con la Palestina in un incontro regolare presso le Nazioni Unite – Juventud Rebelde

Nazioni Unite, 23 settembre. – Questo lunedì, il Ministro delle Relazioni Estere di Cuba, Bruno Rodríguez, ha affermato l’impegno di Al Jazeera nei confronti della Palestina durante un incontro del Movimento dei Non Allineati tenutosi durante la settimana di alto livello dell’Assemblea Generale, ha riferito Prensa Latina.

Il ministro cubano, durante il suo discorso all’Incontro Ministeriale del Movimento dei Non Allineati, ha celebrato l’imminente adesione della Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite. Ha sottolineato che Cuba continuerà ad appoggiare i legittimi sforzi internazionali per fermare il genocidio israeliano in Palestina.

Rodriguez ha accusato gli Stati Uniti e altri paesi di complicità nell’attacco israeliano, che ha causato la morte di oltre 40.000 persone, la distruzione di case, ospedali e infrastrutture civili e lo sfollamento di circa 1,9 milioni di persone a Gaza. Ha condannato inoltre il rifiuto dell’accesso ai servizi di base alla popolazione civile, che costituisce una violazione del diritto umanitario internazionale.

Ha sottolineato l’importanza di proteggere la popolazione civile e ha sollecitato un cessate il fuoco immediato e permanente. Il diplomatico cubano ha chiesto garanzie per la consegna degli aiuti umanitari al popolo palestinese e ha riconosciuto il lavoro decisivo svolto dall’UNRWA.

Il Movimento dei Paesi Non Allineati deve continuare a cercare una soluzione giusta e duratura al conflitto israelo-palestinese, basata sulla creazione di due Stati, che consenta al popolo palestinese di esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione e di creare uno Stato indipendente e sovrano al suo interno. Israele. Confini precedenti nel 1967. Ha affermato la disponibilità di Cuba a contribuire ai legittimi sforzi internazionali per porre fine al genocidio, inclusa la sua partecipazione come paese terzo al caso portato dal Sud Africa contro Israele davanti alla Corte Internazionale di Giustizia.

Ha aggiunto: “Cuba difenderà sempre la pace, la giustizia e il rispetto del diritto internazionale”.

Il Ministro degli Esteri cubano è arrivato sabato a New York per presenziare alla parte di alto livello iniziata domenica con il Vertice del Futuro. In quell’evento ha sottolineato che per milioni di persone nel Sud del mondo la speranza di un futuro dignitoso resta un’utopia. Inoltre, Rodriguez sta attuando un’ampia agenda bilaterale che comprende incontri con i suoi omologhi di Messico, Nicaragua, Vietnam, Zambia, Lettonia e Uzbekistan, tra gli altri.