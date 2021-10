Cuba ha ricevuto solo 114.000 turisti nel primo trimestre, la maggior parte dei quali russi

(EFE). – Nel primo semestre del 2021, Cuba ha accolto un totale di 114.460 viaggiatori internazionali, ovvero 870.739 visitatori in meno (11,6%) rispetto allo stesso periodo del 2020, secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica e informazione (solo io).

La maggior parte dei visitatori proveniva dalla Russia – con 72.304 viaggiatori – che è diventata la principale fonte di turisti sull’isola durante la pandemia di COVID-19.

Segue la comunità cubana degli espatriati, che tra gennaio e giugno ha registrato 12.207 viaggiatori, giunti principalmente da paesi come Stati Uniti (7.258), Spagna (2393), Messico (658), Francia (473), Panama (462) e le Bahamas (344 e la Germania (218).

Il resto dei viaggiatori proveniva dalla Germania, da cui arrivavano 4.719 turisti; altri provenivano dalla Spagna (3753); Canada (2.296), Filippine (2.017), Italia (1.680), Stati Uniti (1.565), Francia (1.511), Ucraina (1.070) e Regno Unito (1.061).

Il rapporto afferma che durante l’anno 2020, Cuba ha ricevuto poco più di un milione di visitatori e nel 2019 il numero di visitatori ha raggiunto più di 4,2 milioni.

Per quanto riguarda i motivi di viaggio, 99.669 turisti hanno visitato il Paese per svago, svago e vacanze; 1843 lo fece per ragioni commerciali e professionali; 45 per i minorenni; e 12903 per altri motivi.

Cuba ha annunciato che riaprirà completamente le sue porte al turismo dal 15 novembre, riducendo le misure antivirali che aboliscono le quarantene obbligatorie post-arrivo e aumentando i voli internazionali.

Prima della pandemia, il turismo era la terza fonte ufficiale di entrate in valuta estera – dietro le rimesse e la vendita di servizi professionali all’estero – e contribuiva per circa il 10% del PIL.

Il Paese prevede di ricevere circa 4,5 milioni di visitatori internazionali l’anno scorso e di invertire un calo del 9,3% nel 2019, quando 4,2 milioni di turisti hanno viaggiato nel Paese, 436.352 in meno rispetto al 2018, secondo i dati ufficiali.

