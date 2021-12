Cuba lancia un messaggio di sostegno alle vittime dei recenti uragani negli Stati Uniti

Sabato il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez ha inviato un messaggio di solidarietà per i morti ei danni causati dagli uragani segnalati nelle regioni centrali degli Stati Uniti.

Tramite il suo account Twitter, il capo della diplomazia cubana ha espresso rammarico per l’incidente causato da quella che gli esperti hanno descritto come una serie storica di uragani.

Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri e Tennessee hanno riportato potenti meteore venerdì notte, ha confermato il Centro di previsione delle tempeste della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Ci rammarichiamo per la perdita di vite umane e altri danni causati dagli uragani nelle parti centrali degli Stati Uniti. pic.twitter.com/rnQxkN4XSZ – Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 11 dicembre 2021

Andy Beshear, il governatore del Kentucky, ha lamentato il potenziale per “più di 50 morti, se non molti di più, per questo evento” in quella zona.

Sentirai il tempo peggiorare più fortemente man mano che il sistema si sposta verso est, diffondendosi dal nord della Louisiana al sud dell’Ohio sabato mattina, secondo la CNN.

La stazione ha detto che è stato emesso un avvertimento per l’area metropolitana di Nashville nelle prime ore del mattino, poiché “un grande e molto pericoloso tornado è stato confermato vicino a Pegram, 11 chilometri a sud di Ashland”, che si muove verso est a circa 80 chilometri all’ora, secondo il stazione. Servizi meteorologici.

PowerOutage.US ha riferito durante la valutazione dei danni nell’area che il tempo inclemente ha lasciato circa 254.684 clienti senza elettricità in Tennessee, Kentucky, Indiana e Arkansas.

(con informazioni da PL)