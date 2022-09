Cuba nella cooperazione sud-sud: la via dell’integrazione

Da poco più di sei decenni, la politica estera di Cuba È caratterizzato dalla cooperazione internazionale. Con l’inizio del processo rivoluzionario, nel gennaio 1959, si è realizzata la necessità di influenzare la trasformazione dei rapporti non solo tra i paesi arretrati, ma anche tra questi ei paesi sviluppati.

Un’ambizione che cercava soprattutto di confrontarsi con i meccanismi neoliberisti e il patrimonio sociale e culturale coloniale per consolidare i movimenti di liberazione che all’epoca riempivano la geografia continentale.

La rivoluzione scelse un internazionalismo impegnato nella giustizia sociale e lo proseguì sulla base dell’assistenza imparziale e del rigoroso rispetto della sovranità. Il legame tra le Grandi Antille e I partecipanti al Patto di Bandung, prima e con Movimento Non Allineato come membroSuccessivamente, ha rafforzato la capacità lavorativa di quelle nazioni che hanno chiesto il campionato e si sforzano di sviluppare i loro programmi economici e sociali.

In questo modo, negli anni Settanta, la cooperazione tra i paesi del Sud prendeva slancio. La verità che si riflette quando Piano d’azione di Buenos Aires nella cornice Conferenza delle Nazioni Unite sulla cooperazione tecnica tra i paesi in via di sviluppo Tenuto nel 1978 in Argentina. Un documento che continua oggi a indirizzare gli aiuti, nonostante i volatili cambiamenti geopolitici che hanno attraversato la regione.

Il Cooperazione Sud-Sud Tiene conto degli ambiti politico, economico, sociale, culturale, ambientale e tecnico. Due o più paesi possono parteciparvi e comportare scambi a livello regionale, intraregionale o interregionale. In questo tipo di lavoro, i partecipanti si scambiano conoscenze, abilità, esperienze e risorse che possono accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Possono anche fare affidamento su organizzazioni multilaterali che facilitano le iniziative con finanziamenti, formazione, donazioni di tecnologia o altre forme di supporto.

Nel caso cubano, le strategie congiunte di sviluppo sono state istituzionalizzate in accordi o accordi di cooperazione economica, scientifica e tecnica. Interessa principalmente la sfera sociale con programmi di educazione, salute, cultura e altri servizi di natura politica. Il nostro contributo si basa sull’invio di personale qualificato, gestito bilateralmente attraverso il sistema delle Nazioni Unite o nell’ambito di organizzazioni regionali.

L’enorme impatto ottenuto attraverso la cooperazione medica nelle regioni membri di Alleanza Bolivariana dei Popoli d’America – Trattato sul Commercio dei Popoli. Un esempio è processo miracolosocon oltre tre milioni di interventi chirurgici eseguiti su pazienti provenienti da 24 paesi dell’America Latina, dei Caraibi e dell’Africa.

Evidenzia anche il piano di alfabetizzazione La missione di Robinson, implementato in Angola, Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Uruguay, Venezuela, Haiti, Giamaica e Santa Lucia. Così come il metodo di insegnamento audiovisivo “Io posso”che ha reso più facile per Venezuela, Bolivia e Nicaragua dichiararli liberi dall’analfabetismo, in conformità con i requisiti stabiliti dall’UNESCO.

Allo stesso modo, sulla base della comprensione della misura in cui i cambiamenti climatici influiscono negativamente sui piani di sostenibilità, negli ultimi anni i progetti che hanno ricevuto il sostegno di Il Programma alimentare mondiale e il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite. Cuba ha messo a disposizione esperti di paesi come Haiti e la Repubblica Dominicana che hanno contribuito a migliorare i meccanismi di risposta nei rispettivi sistemi di protezione civile.

Allo stesso modo, la Caribbean Risk Management Initiative, istituita nel 2004 dalla Direzione dell’UNDP per la prevenzione e il recupero delle crisi, ha facilitato il trasferimento di conoscenze in Giamaica, Trinidad e Tobago, Repubblica Dominicana, Isole Vergini britanniche e Guyana per adattare e implementare il modello cubano di gestione Centro per la riduzione dei rischi.

Sono state invece erogate borse di studio per la formazione delle risorse umane e in ambito sportivo i nostri specialisti hanno contribuito ad elevare il livello agonistico di oltre 100 paesi.

È, in sintesi, il riconoscimento della cooperazione Sud-Sud come strumento di integrazione, valido per sostenere nel tempo i programmi di sostenibilità. L’esperienza cubana cerca di eliminare i divari sociali e di fornire spazi di crescita basati sulla partecipazione di entrambi gli attori sociali, per quanto contraddittori possano sembrare.

Il tutto sopportando il peso dell’arretratezza e subendo le conseguenze dell’embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti. Un esempio di quanto si possa fare con tanta volontà politica e poco capitale.