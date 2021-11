Cuba non è a conoscenza di alcun riavvicinamento tra la Colombia e l’ELN per rivitalizzare i colloqui di pace

BOGOTA, 25 novembre (Sputnik) – L’ambasciatore cubano in Colombia, Jose Luis Pons, ha confermato mercoledì che il suo Paese non è a conoscenza di alcun riavvicinamento tra il governo di Ivan Duque e l’Esercito di liberazione nazionale (ELN) per riprendere il processo di pace. colloqui, dopo che l’ex presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) ha affermato in precedenza di comprendere che l’attuale amministrazione sta cercando di riprendere i negoziati.

“Devi chiedere all’ex presidente Juan Manuel Santos da dove ha preso queste informazioni”, ha detto Ponce nei commenti trasmessi dalla radio colombiana RC Radio.

Secondo l’ambasciatore, “nessun delegato” del governo colombiano si è recato all’Avana, dove rimane il comando della guerriglia, ma ha sottolineato che “Cuba è sempre stata pronta a sostenere qualsiasi riavvicinamento che implichi la pace completa con l’Esercito di Liberazione Nazionale”.

Ha anche notato che l’ultima volta che ha appreso di qualsiasi esplorazione da parte dell’amministrazione Duque per riattivare i dialoghi con quelle bande è stato lo scorso maggio, quando l’allora Alto Commissario per la Pace, Miguel Ceballos, lo ha rivelato.

In precedenza, in occasione del quinto anniversario della firma dell’Accordo di pace finale tra lo stato e l’ormai defunta FARC, dalla sede della Giurisdizione Speciale per la Pace (JEP, Peace Court) a Bogotà, Santos ha affermato che il Duque governo esplorerà modi Ripresa dei colloqui di pace con l’Esercito di Liberazione Nazionale.

“Capisco che il presidente Ivan Duque stia anche esplorando modi per riprendere i colloqui di pace con l’Esercito di liberazione nazionale, il che ci dà speranza”, ha detto Santos, che ha promesso di cooperare nella ricerca per porre fine al conflitto con quelle bande.

Tuttavia, dopo questa dichiarazione, Duque ha ribadito che il suo governo non avrebbe ripreso i colloqui di pace con l’Esercito di liberazione nazionale finché quest’ultimo non avesse interrotto le sue azioni criminali.

Il messaggio che abbiamo inviato all’Esercito di Liberazione Nazionale è stato coerente. “Raggiungere la pace richiede un impegno che non sia né verbale né discorsivo, e questo significa rilasciare tutti i rapiti e porre fine agli atti criminali”, ha affermato il presidente.

Per Duque, “Fingere di parlare di pace durante un omicidio e un rapimento è una presa in giro di una Colombia che costruisce la pace ogni giorno”. (Sputnik)