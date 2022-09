Cuba rafforza il dialogo politico con i paesi dell’UE – Escambrai

Gisela Garcia ha guidato la delegazione dell’isola all’incontro ministeriale con il Belgio. (Foto: PL)







Lunedì, la Direttrice del Ministero cubano degli Affari Esteri, Europa e Canada, Gisela Garcia, ha svolto un’intensa agenda a Bruxelles nell’ambito del suo viaggio nei paesi dell’Unione Europea per promuovere il dialogo politico.

Garcia ha guidato la delegazione dell’isola all’incontro interministeriale con il Belgio, incontro durante il quale il partito ospitante è stato presieduto da Patrick Hermann, Direttore del Dipartimento delle Americhe e dei Caraibi del Servizio pubblico federale per gli affari esteri, il commercio estero e la cooperazione allo sviluppo.

In un commento a Prensa Latina, il funzionario ha sottolineato che lo scambio di standard rientrava nel 120° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cuba e il Belgio e ha permesso di affrontare le questioni dell’agenda bilaterale e della regione latinoamericana e caraibica . situazione internazionale.

Abbiamo anche parlato di questioni di cooperazione, come quelle che stiamo sviluppando in ambito accademico, ha commentato Garcia, che la scorsa settimana ha partecipato all’incontro ministeriale con l’Ungheria e domani proseguirà il suo programma di lavoro a Lussemburgo.

L’Ambasciatore di Cuba in Belgio, Yera Jimenez, è stato accompagnato dal Direttore all’incontro, durante il quale la delegazione in visita ha ricordato lo stato dell’embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti alle Antille per più di sei decenni, una politica che si estende a livello extraterritoriale e colpisce imprese e cittadini europei.

Riguardo al blocco di Washington, Garcia ha espresso il suo ringraziamento per il sostegno belga alle risoluzioni adottate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1992 che chiedevano la revoca del blocco.

Ha spiegato che riteniamo importante rafforzare il dialogo politico, dopo il periodo di vincoli causati dall’ambiente rispetto alla pandemia di COVID-19, per affrontare le questioni bilaterali e multilaterali.

Secondo Garcia, durante la sua permanenza in questa capitale, ha anche tenuto incontri con rappresentanti dei meccanismi dell’UE, come il Servizio europeo per l’azione esterna, il Consiglio europeo e l’Ufficio dell’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Il Direttore Europa e Canada del Ministero degli Affari Esteri cubano ha ricordato il sostegno dell’Unione Europea alle risoluzioni che chiedono alle Nazioni Unite di porre fine all’embargo statunitense e di attivare il meccanismo di protezione civile di Bruxelles dopo l’incendio che ha colpito Cuba il mese scorso. Base di superpetroliere nella provincia occidentale di Matanzas.