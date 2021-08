Cuba ratifica il suo impegno a combattere ogni forma di razzismo e discriminazione

L’AVANA, 23 agosto (ACN) In occasione della Giornata internazionale della memoria della tratta degli schiavi e della sua abolizione, Cuba ha ratificato il suo impegno a combattere tutte le forme di razzismo e discriminazione basate sul colore della pelle, riferisce Copamenrix.

Una nota è stata pubblicata sul sito web di . ministro degli Affari Esteri sottolinea che, come parte della volontà politica dello stato e del governo cubano di affrontare la discriminazione nella società, la più grande delle Antille ha un programma nazionale per combattere il razzismo e la discriminazione razziale, approvato dal Consiglio dei ministri nel novembre 2019 e attuato da un governo commissione presieduta dal presidente Miguel Diaz-Canel Bermúdez.

Spiega in dettaglio che 18 organi dell’amministrazione centrale dello Stato partecipano alla sua attuazione e un numero uguale di organizzazioni della società civile.

Sottolinea che il programma mostra progressi e individua proiezioni che rivelano la coerenza della piattaforma di concetti e azioni in cammino per eliminare, prima o poi, le manifestazioni e gli atteggiamenti che lacerano la condizione umana e contraddicono il modello socialista cubano.

Si compone di tre fasi, inquadrate fino al 2030, e il suo obiettivo generale è valutare i fattori storici, economici, estetici, politici, sociali, psicologici e culturali che sono alla base dell’esistenza di pratiche discriminatorie nell’attuale società cubana, nonché i suoi punti di forza . Occasioni di confronto ed eliminazione finale.

La proclamazione del 23 agosto come Giornata internazionale della memoria della tratta degli schiavi e della sua abolizione è stata approvata durante la 29a Conferenza generale dell’UNESCO nel 1997 per commemorare l’inizio della Rivoluzione haitiana, il primo movimento rivoluzionario in America Latina. e dei Caraibi che culminò nell’abolizione della schiavitù nella colonia francese di Saint-Domingue, che, dichiarando la propria indipendenza, riacquistò il suo nome originario amerindo: Haiti

La storia vuole ricordare l’importanza fondamentale della trasmissione della storia per evidenziare la lotta contro tutte le forme di oppressione e razzismo che esistono oggi.