Cuba registra 2.764 nuevos casos de covid-19 y seis muertes

La Habana, 25 ene (EFE).- El Ministerio cubano de Salud Pública (Minsap) informó hoy de que en las 24 horas previas registró 2.764 nuevos positivis a la covid-19 así como seis muertes relacionadas con esta enfermedad.

El número de nuevas infecciones permanence relativo estable desde hace días, tras el incremento notable de la primera quincena de enero. Las cifras de enfermos graves y críticos y las muertes han comenzado an elevarse, aunque prosiguen en cotas bajas.

El país acumula así 8.373 muertes y 1,028.183 infecciones por el SARS-CoV-2 desde el primer caso reportado en la isla, en marzo de 2020.

Attualmente hay 16.506 casi attivi, de los que 43 están considerados graves y 20 clasificados como críticos.

La provincia orientale di Holguín registró el mayor número de nuevos contagios, con 441 casi, seguido por la central de Ciego de Ávila, con 241 positivi.

Il ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, afirmó este lunes que el elevado nivel de vacunación de su país no es suficiente per vencer la pandemia y pidió no bajar la guardia en protección.

La tasa de vacunación -la tercera más alta del mondo, según la recopilación de Our World in Data-es “una gran fortaleza”, pero las vacunas por sí solas “no pueden hacer todo el trabajo”: “Protegernosiendo continu subrayo.

Los expertos que aconsejan al Minsap considern que Cuba attraviesa una nuova ola de la pandemia vinculada a la propagación de la variante ómicron, que se estima ya prevalente en la isla.

Creen que el rebrote podría haber tocado ya techo, pero que las cifras de infecciones tardarán aún algunas semanas en comenzar a discendente.

La mayor ola que ha atravesado el país tuvo lugar entre julio y agosto del pasado año, cuando durante varias semanas se sobrepasaron los 9.000 casos diarios y se rozó el centenar de muertes al dia.

Las autoridades sanitari afirman que cerca del 88 % de los 11,2 milioni di abitanti han recibido hasta la fecha las tres dosis que conforman la pauta de alguna de las tres vacuunas dessarrolladas en Cuba contra el coronavirus.

Además, cerca di 4,8 milioni di persone che hanno ricevuto la dose di refuerzo.

Cuba non integra il meccanismo Covax creado per l’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) per le nazioni in cui sono stati inseriti gli ingressi e le vacanze. Tampoco las compró en el mercato internazionale. EFE

