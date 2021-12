Cuba riaffermerà il suo impegno per la solidarietà e l’unità

L’Avana, Cuba. Il ministro degli Esteri, Bruno Rodriguez, ha affermato che il prossimo XX Vertice dell’Alleanza Bolivariana per i Popoli dell’America Latina, il Trattato del Commercio dei Popoli (ALBA-TCP), ratificherà l’impegno di Cuba per la solidarietà.

Vertice XX di ALBATCP, in programma il prossimo 14 dicembre all’Avana, sarebbe un buon momento per festeggiare il 17 aniv. dell’Alleanza e riaffermare il nostro incrollabile impegno per la solidarietà, la cooperazione, l’unità e la difesa della pace in America. #Alp_anda pic.twitter.com/vxtPCIy84m

– Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 12 dicembre 2021