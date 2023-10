Cuba ribadisce il suo impegno per una migrazione regolare, sicura e ordinata nel vertice del Messico – Escambray

Il presidente Andrés Manuel Lopez Obrador ha convocato un incontro regionale per affrontare questo fenomeno

Díaz-Canel ha anche chiesto la fine dell’aggressione genocida contro il popolo palestinese. (Immagine: Studi sulla rivoluzione).







Il 22 ottobre, Cuba ha affermato il suo impegno per un flusso migratorio regolare, sicuro e ordinato, nell’incontro regionale convocato dal presidente Andrés Manuel López Obrador per affrontare questo fenomeno.

Secondo il Ministero delle Relazioni Estere del Paese caraibico, il Capo dello Stato cubano, Miguel Díaz-Canel, ha sottolineato durante l’incontro l’escalation della politica ostile degli Stati Uniti e l’incentivazione straordinaria e persistente dell’immigrazione clandestina, derivante dalla rafforzamento del blocco economico e trattamento differenziato dei migranti provenienti dall’isola che arrivano alle frontiere degli Stati Uniti, indipendentemente dal percorso attraverso il quale sono arrivati.

Ha anche chiesto la fine dell’aggressione genocida contro il popolo palestinese.

Sotto il titolo “Incontro di Palenque per la fraternità e la prosperità”, il Summit sulla Migrazione ha analizzato i fattori comuni che causano un aumento dei flussi migratori nella regione, come le difficili condizioni economiche e sociali nei paesi di origine, che sono stati duramente colpiti dalla crisi impatto della pandemia e della crisi economica globale, insieme all’attrattiva della domanda di lavoro negli Stati Uniti.

In questo evento, a cui hanno partecipato leader e rappresentanti di Belize, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Panama e Venezuela, la più grande delle isole delle Antille ha ratificato il suo impegno per una migrazione regolare, ordinata e sicura, per che istituirà meccanismi di cooperazione bilaterale con i paesi della regione.