Cubadipati

Città del Messico: “Sono convinto che andremo avanti”, ha detto domenica sera il presidente Miguel Díaz-Canel Bermudez, durante un emozionante incontro tenutosi nella sede dell’Ambasciata di Cuba in Messico, con un gruppo di cittadini. Che lavorano in terra azteca.

Il presidente ha basato la sua dichiarazione su punti di forza quali la saggezza e l’altruismo delle persone che non si arrendono. Ha posto una domanda che indica chiaramente il grande potenziale che hanno i bambini di questo paese caraibico: “Il giorno in cui supereremo l’assedio, cosa non potremo fare?”

Solo il lavoro, e farlo in modo diverso, permetterà ai cubani di sfuggire all’assedio imperiale che rende la vita ogni giorno più difficile. Questa riflessione che tocca il cuore dell’esistenza nel paese caraibico è stata condivisa domenica.

Nella Sala Granma dell’edificio simbolico, l’Ambasciatore delle Grandi Antille nella terra degli Aztechi, Marcos Rodríguez Costa, ha tenuto un ricevimento caratterizzato da cordialità e familiarità per il Capo dello Stato, la sua compagna Liz Cuesta Peraza, e i membri del Comitato Supremo. Una delegazione di alto livello è arrivata qui in visita di lavoro per partecipare all’inaugurazione di Claudia Sheinbaum come presidente e incontrare amici e dignitari.

Marcos Rodriguez ha riferito, nei primi momenti dell’incontro, che il Capo dello Stato ha ricevuto un caloroso benvenuto da parte degli operatori della missione e dei consoli cubani che lavorano in Messico. Oltre a un gruppo di uomini d’affari delle Grandi Antille e un gruppo di medici che “rappresentano molto bene i nostri medici”.

L’esperto diplomatico ha espresso al Presidente: “È un onore per noi essere con voi oggi”. Da qui il presidente cubano ha spiegato alcune idee, non prima di aver notato il modo molto originale in cui è iniziata la serata: con la gioia dei bambini presenti nell’ambasciata, che hanno reso un autentico omaggio a José Marti.

“È stato molto importante per noi poter condividere con voi”, ha detto Diaz-Canel ai partecipanti. Ha poi dedicato le sue parole sincere ad Andrés Manuel López Obrador, che ha sottolineato “è stato uno dei presidenti che ha fatto del suo meglio per Cuba”.

L’uomo di spicco è stato enfatico quando ha parlato del sostegno diretto e coerente fornito da AMLO; Ha ammesso di non aver dimenticato ciò che ha espresso uno dei grandi notabili aztechi quando è avvenuto l’incidente a Cuba nella gigantesca base dei carri armati nella provincia di Matanzas: Ai fratelli non è stato chiesto di cosa avevano bisogno; Prima mandi loro aiuto, poi glielo chiedi.

López Obrador ha sempre cercato il modo in cui Cuba potesse uscire dal blocco sempre più stretto. Lo ha riconosciuto il Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista Cubano, che non ha trascurato i modi e i modi di un amico che ha dedicato molte delle sue mattine a ringraziare i medici cubani arrivati ​​nella terra degli Aztechi. .

Cuba e le sue battaglie

“Parliamo allora di Cuba”, ha detto Díaz-Canel Bermudez nell’ambasciata, e questo è stato l’inizio di una spiegazione della complessa situazione del blocco inasprito che sta vivendo il paese caraibico. Oltre ad affrontare questo difficile contesto, il Capo dello Stato ha parlato anche delle strategie che il Partito Comunista e il governo devono intraprendere per invertire le distorsioni e andare avanti.

Il Presidente ha parlato di visite ai Comuni e ai governatorati, di quel metodo che cerca di toccare con mano come stanno andando le cose. Questo era il momento giusto per porre una domanda vitale per i giorni di Cuba: perché alcuni rompono lo stallo e altri no? Perché accade così se l’Assedio Imperiale pesa con la stessa terribile forza su tutta la linea?

La produzione alimentare e la produzione di elettricità sono tra le priorità più importanti di cui ha parlato il Presidente. Sul primo fronte ha sottolineato che solo un aumento dell’offerta permetterà di influenzare direttamente i prezzi; E che ci sono progetti all’orizzonte, come quelli nati con l’aiuto di altri amici potenti.

La spiegazione del Presidente riguardava, tra l’altro, il fatto che negli ultimi giorni e nell’ambito della visita a Cuba del volto vietnamita, il compagno Tu Lam, si stavano realizzando progetti di cooperazione tra il Ministero dell’Agricoltura di Cuba firmato. Repubblica di Cuba e il Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Repubblica Socialista del Vietnam, sul potenziamento della produzione di riso per garantire gradualmente la sicurezza alimentare a Cuba nel periodo 2025-2027, fino al 2035.

Per quanto riguarda la questione energetica, il Capo dello Stato ha affermato che l’anno prossimo avrà luogo un processo di investimenti che migliorerà la situazione attuale del Paese.

Alla fine delle sue parole, Díaz-Canel Bermúdez ha fatto riferimento al significato che il Messico ha per le Grandi Antille: “Questo è un paese importante, un paese strategico per Cuba”. Ha sottolineato che nel lungo tempo trascorso, sia nella buona che nella cattiva sorte, nessuno è riuscito a rompere l’amicizia: “Ci sono molte pietre miliari che ci uniscono, ha detto, in punti comuni”. Storia dei due paesi.”

Il Presidente si è espresso ancora una volta riguardo ad AMLO: Ha detto che un giorno gli storici dovranno scrivere la storia di López Obrador come amico leale di Cuba. Riguardo ad una storia caratterizzata dalla cooperazione, ha sottolineato che i nostri medici – più di tremila attualmente in terra messicana – “hanno dato una lezione di professionalità” a un popolo che già li ama e li riconosce.

(Tratto da presidenza cubana)