Cubadipati

Due studenti di ingegneria dell’Università di Harvard negli Stati Uniti hanno dimostrato come gli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta possano essere utilizzati per rivelare istantaneamente l’identità e le informazioni private di una persona.

Anhvo Nguyen e Caino Ardavio Hanno personalizzato gli occhiali Migliorare le sue capacità attraverso la tecnologia di riconoscimento facciale, motori di ricerca facciale, modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e database pubblici. In questo modo, sono stati in grado di farlo Scansiona automaticamente il volto di qualcuno e riconoscilo, Spiegano Gli autori nel documento.

Il progetto si chiama raggi X, Sfrutta molte tecnologie esistenti che sono state sviluppate negli ultimi anni. La fotocamera segreta di Ray-Ban scatta una foto del volto di una persona e poi un motore di ricerca, come PimEyes, confronta il risultato con le foto disponibili pubblicamente su Internet. Da questi dati non strutturati, LLM determina nomi, occupazioni e altri dati personali.

Trova un altro strumento online Indirizzi, numeri di telefono, età e nomi dei familiari Da documenti disponibili pubblicamente e profili di social media.

Infine, le informazioni estratte sono disponibili in un’app sul telefono dell’utente degli occhiali.

Risultato impressionante

Questa settimana, Nguyen abbonato Un video in cui mette alla prova la sua creatività in tempo reale con compagni di classe e sconosciuti.

Tutto quello che devi fare è indossare gli occhiali e passare davanti a qualcuno in modo che il sistema possa rilevarne il volto. Dopo alcuni secondi, le tue informazioni personali vengono visualizzate sullo schermo del telefono dell’utente.

In diverse manifestazioni nella metropolitana di Boston, Nguyen e Ardevio si sono avvicinati a varie persone a caso e si sono comportati come se le conoscessero, grazie al fatto che erano in grado di… Conoscili prima senza che loro lo sappiano Utilizzando la tecnologia I-XRAY. Ma in alcuni casi i dati non erano accurati e venivano forniti nomi errati, ad es.

Strumento pericoloso

Gli ingegneri hanno spiegato che l’obiettivo del loro progetto è “evidenziare importanti questioni relative alla privacy” e prevenirne l’uso improprio. Non hanno intenzione di annunciare i dettagli come codice sorgente.

In un’intervista con Al Bawaba 404 mediaNguyen ha sottolineato che l’obiettivo è aumentare la consapevolezza sui pericoli di questa tecnologia, che mostra la linea sottile tra un mondo in cui le persone possono muoversi in modo relativamente anonimo e uno in cui gli estranei possono ottenere identità e informazioni personali in un istante.

Alcune persone che hanno avuto l’opportunità di conoscere il progetto hanno evidenziato il loro pensiero Potenziale utilizzo per molestie. Ad esempio, “uno sconosciuto potrebbe trovare l’indirizzo di casa di una ragazza sul treno e semplicemente seguirla fino a casa”, ha detto Nguyen.

In un messaggio martedì su X, Nguyen Ha confermato Quale Non commercializzeranno la tua invenzione o qualsiasi prodotto simile. “Questo vuole essere una vetrina per ciò che è possibile oggi con la tecnologia di consumo”, ha affermato. Ha anche osservato che per ridurre i rischi e limitare l’esposizione degli occhiali da sole Ray-Ban Meta a persone malintenzionate, sono state pubblicate istruzioni dettagliate per aiutare le persone Elimina i tuoi dati dai database pubblici che hanno utilizzato per ottenere informazioni personali.

“La maggior parte delle persone non si rende conto che attraverso un semplice nome spesso è possibile identificare l’indirizzo di una persona, il numero di telefono e i nomi dei suoi parenti”, affermano gli ingegneri.

(Con informazioni da RT in spagnolo)