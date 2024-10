Cubadipati

Circa 105 stati membri delle Nazioni Unite hanno firmato venerdì una lettera presentata dal Cile a sostegno del segretario generale dell’Organizzazione, António Guterres. In vista della dichiarazione di “persona non grata” emessa dallo Stato di Israele dopo la condanna dei massacri in Palestina e Libano.

L’iniziativa cilena ha ricevuto il sostegno iniziale di Brasile, Colombia, Sud Africa, Uganda, Indonesia, Spagna, Guyana e Messico, dopodiché altri paesi si sono uniti fino ad arrivare a contare più di un centinaio.

Ha affermato: “Questo grande sostegno riflette l’appoggio della maggioranza della comunità internazionale al lavoro del leader dell’organizzazione e al ruolo delle Nazioni Unite, e riflette la leadership del Cile e del presidente Gabriel Borric Font nel campo multilaterale.” Ministero degli Affari Esteri del Paese sudamericano.

Nella lettera a sostegno di Antonio Guterres Condannano la decisione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e aggiungono che azioni di questo tipo “minano la capacità delle Nazioni Unite di attuare il proprio mandato, che comprende la mediazione dei conflitti e la fornitura di sostegno umanitario”.

L’iniziativa avverte che dichiarare “persona non grata” potrebbe ritardare la fine di tutte le ostilità, così come l’instaurazione di un percorso pacifico verso una soluzione a due Stati.

In questo senso lo dice il messaggio Il ruolo di António Guterres è essenziale per promuovere il dialogo e promuovere la pace e la comprensione tra le parti in conflitto.

L’amministrazione di Gabriel Buric ha criticato le operazioni israeliane nella Striscia di Gaza e quest’anno ha aderito al processo giudiziario promosso dal Sudafrica presso la Corte internazionale di giustizia contro il governo dello Stato sionista.